Dragon Ball Super, Toyotaro commenta la perdita di Toriyama: 'era tutto per me'

Akira Toriyama ha delegato le responsabilità riguardanti Dragon Ball alcuni anni fa, trasformandosi da principale artefice della storia del manga a una figura più distaccata, lasciando il lato artistico nelle mani di Toyotaro, un nuovo arrivato nel franchise, guadagnando con il tempo il rispetto e l'approvazione dei fan.

Dopo la scomparsa di Akira Toriyama, Toyotaro ha chiarito che la sua fonte d'ispirazione primaria era proprio il padre di Dragon Ball. L'artista ha condiviso le sue prime riflessioni tramite i suoi canali social al momento della perdita di Akira Toriyama, esprimendo il profondo impatto che la notizia ha avuto su di lui:

"Ho cominciato a disegnare manga perché volevo essere lodato da Toriyama-sensei. Era tutto per me", afferma Toyotaro attraverso un post su X. Poche parole, ma abbastanza per comprendere l'immenso dolore dell'artista provocata dalla perdita non solo di un collega, ma di un mentore e di una persona preziosa. È difficile capire appieno ciò che Toyotaro sta vivendo in questo momento e la community di Dragon Ball non può che essere solidale.

Nel post pubblicato sui social, Toyotato ha sottolineato che il suo lavoro come mangaka era motivato principalmente dal desiderio di ottenere il riconoscimento di Toriyama-sensei, che rappresentava un importante esempio per lui. Visto il risultato ottenuto, è evidente che l'artista sia riuscito nel suo intento. Il padre di Dragon Ball è stato un'icona nel panorama dei manga giapponesi, una figura leggendaria che ha ispirato numerosi artisti, influenzando tutte le opere a venire.

Con la perdita di Toriyama, il ruolo di Toyotaro in Dragon Ball Super, e più in generale nell'intero franchise, assume una rilevanza senza precedenti, anche se non è ancora chiaro come le cose cambieranno senza la guida del maestro.