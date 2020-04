Dragon Ball Super: Toyotaro svela una curiosità imbarazzante su Jaco

Tra le introduzioni più azzeccate di Dragon Ball Super figura sicuramente Jaco, a cui gli autori hanno cucito il ruolo di spalla comica per spezzare i momenti più tesi della serie e suscitare un sorriso ai lettori. L'autore del manga, Toyotaro, ha rivelato una simpatica curiosità sul pattugliatore galattico.

L'utente Twitter Chipher_DB ha condiviso un estratto di una recente intervista all'autore, il quale ha spiegato che Jaco è in realtà nudo sotto la sua divisa, al contrario invece di Meerus che indossa una suit.

Le finiture della suit di Meerus sono state studiate attentamente per richiamare l'aspetto di una tuta da ginnastica, e in generale per dare l'idea di un abbigliamento vecchio stile. L'autore ha dichiarato che, essendo il design di Jaco molto più vicino ai canoni classici dell'extraterrestre, anche per Meerus voleva un look retrò, optando per una capigliatura grigia che rafforzasse ulteriormente quest'immagine.

Ritornando al protagonista principale di questa notizia, Jaco, nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha dimostrato di possedere una dote assolutamente fuori dal comune. Durante lo scontro tra Goku e Moro, Gohan e Piccolo non erano più in grado di seguire i movimenti del saiyan, vista la sua straordinaria velocità, e l'unico in grado visualizzarli era proprio il pattugliatore galattico.

Oltre questa sorta di super visione, confidiamo che Toyotaro sveli più avanti qualche altro suo asso nella manica, così da espandere il parco abilità del personaggio e renderlo più vivace anche da un punto di vista scenico.

L'addestramento dei personaggi, in Dragon Ball Super, dovrebbe ricevere un focus maggiore? Vi piacerebbe un'intera saga dedicata all'allenamento dei saiyan?