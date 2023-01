Dragon Ball Super: Toyotaro e la differenza tra i due Trunks apparsi nel manga

Il debutto della nuova saga di Dragon Ball Super ha portato, per la prima volta dopo una breve parentesi della saga di Majin Bu, Goten e Trunks al centro della narrazione. Avendo la possibilità di raccontare una storia più leggera e semplice, Toyotaro ha deciso di incentrarla sul personaggio di Trunks, molto diverso da quanto visto in passato.

Il Trunks dal Futuro apparso nel corso dell’arco di Black Goku non ha nulla a che vedere con la sua controparte della linea temporale che conosciamo, e a cui lo stesso autore voleva donare un posto di rilievo da diversi anni. Nella recente intervista, pubblicata sul sito ufficiale della serie, il mangaka, discutendo delle motivazioni dietro la realizzazione di una saga sui supereroi, ha spiegato anche le principali differenze tra le due versioni di Trunks incontrate nella serie.

“Trunks dal Futuro è un personaggio completamente diverso, e questo rende difficile disegnarli. Le loro vite sono state totalmente differenti. Preferirei che i lettori li separassero. è decisamente diverso dal Trunks proveniente dal futuro. Le loro responsabilità non sono per nulla paragonabili”, così Toyotaro ha affrontato l’argomento, ribadendo implicitamente la dura esistenza della versione futura di Trunks, costretto a chiedere aiuto a Goku e Vegeta.

Inoltre, abbiamo assistito alla trasformazione di Trunks del futuro in Super Saiyan 2, e anche ad un’ulteriore forma raggiunta durante lo scontro con Black Goku, ma non è ancora chiaro se anche il Trunks del presente sia capace di raggiungere tali stadi. Fateci sapere, come di consueto, cosa ne pensate nei commenti.

Nella stessa intervista Toyotaro ha rivelato il suo momento preferito nella saga di Granolah