Dragon Ball Super: Toyotaro disegna Goku Ultra Istinto in versione manga!

Manca poco, probabilmente, al debutto di Goku Ultra Istinto nel manga di Dragon Ball Super. In attesa di vedere finalmente il Migatte No Gukui anche nell'opera di Toyotaro, l'artista ha intanto realizzato un'illustrazione che ci permette di avere una piccola anteprima.

Toyotaro ha infatti realizzato uno splendido disegno di Goku Ultra Istinto per V-Jump, che festeggia il suo 25° anniversario e che per l'occasione ha indetto una mostra dedicata alle sue opere. Tra i manga di punta che vengono recentemente serializzati sulla rivista edita Shueisha figura proprio Dragon Ball Super, di cui ogni capitolo viene pubblicato mensilmente.

Il manga di Toyotaro, di recente, ha dato il via alla Saga della Sopravvivenza degli Universi con il Torneo del Potere, e nel capitolo 35 è iniziato il primo, furioso duello tra Goku e Jiren il Grigio. Probabile che nei prossimi capitoli, dunque, vedremo anche debuttare l'Ultra Istinto disegnato in versione manga, ma intanto l'illustrazione del giovane artista per V-Jump ci offre una succosa preview di come sarà il power up divino disegnato con il tratto di Toyotaro.

In Italia il manga di Dragon Ball Super è edito da Star Comics, che ha recentemente pubblicato il quarto volume dell'opera. A fine maggio, invece, arriverà il quinto tankobon di Dragon Ball Full Color.