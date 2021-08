Dragon Ball Super: Toyotaro disegna Granolah e spiega cos'è Oatmeel

La nuova saga di Dragon Ball Super è incentrata sulla figura di Granolah, l'ultimo Cereleano sopravvissuto a seguito dell'invasione dei Saiyan nel suo pianeta natale durante l'impero del male di Freezer. Il guerriero, supportato da Oatmeel, è così riuscito a mettere le mani su un potere straordinario.

Grazie alle sfere del drago del Pianeta Cereal, Granolah è diventato il guerriero più forte dell'universo e in breve tempo è riuscito a mettere in difficoltà e poi a sopraffare persino Goku in modalità Ultra Istinto Perfetto. Il Cereleano si è rivelato un avversario ostico a cui Vegeta dovrà dare fondo a tutte le sue energie per avere una speranza di riuscire a sconfiggerlo.

Ad ogni modo, sul sito ufficiale di Dragon Ball è uscito oggi un video in cui Toyotaro, il disegnatore del manga, viene ripreso mentre disegna proprio Granolah. Durante la clip il sensei aggiunge qualche dettaglio su Oatmeel, il fedele compagno del guerriero del Pianeta Cereal. Si scopre così che Oatmeel non è altro che un'intelligenza artificiale il cui "cervello" risiede nella copertura dell'orecchio destro. Potete comunque dare un'occhiata al modo con il quale Toyotaro disegna Granolah grazie al video allegato in fondo alla pagina.

E voi, invece, cosa ne pensate del sensei all'opera, immaginavate che Oatmeel fosse una AI? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.