Dragon Ball Super, Toyotaro disegna una giovanissima versione di Bulma

L’illustratore ufficiale del manga di Dragon Ball Super ha recentemente pubblicato via Twitter un grazioso sketch dedicato a una delle prime versioni di Bulma: una di quelle che abbiamo infatti potuto ammirare durante l'ormai leggendaria prima serie di Dragon Ball!

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch di Toyotaro immortala infatti una Bulma ancora sedicenne e con indosso il l’abito arabo che la fanciulla portava nel primo arco narrativo di Dragon Ball. Come i fan più attenti ai dettagli ricorderanno, il costume è infatti apparso negli episodi relativi alla prigionia nel castello di Pilaf, poco prima che i nostri eroi scoprissero il segreto del piccolo Goku: la capacità di trasformarsi in un gigantesco scimmione dalla furia inarrestabile!



Non trovate anche voi che Bulma, in questa immagine, sia molto carina? Proprio questa illustrazione, inoltre, sottolinea ancora una volta l'incredibile somiglianza fra la donna e la figlia avuta da Vegeta, la piccola Bra.



Nei giorni scorsi, infine, Toyotaro ha pubblicato un bozzetto dedicato al minuto Ganos, ossia uno dei combattenti più abili del Quarto Universo, che di conseguenza è stato scelto per partecipare al Torneo del Potere cui abbiamo assistito nel corso di Dragon Ball Super. Ve lo proponiamo di seguito, invitandovi ad utilizzare il riquadro dei commenti per riferirci i vostri pareri sui più recenti sketch dell’artista.