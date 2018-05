Dragon Ball Super: Toyotaro ha disegnato un Saiyan inedito con i capelli corti

Spesso e volentieri Toyotaro, autore del manga di Dragon Ball Super, ha disegnato sketch di alcuni personaggi inediti, mai apparsi nell'opera cartacea o nella serie animata: quasi sempre si è trattato di angeli, dei della distruzione o Kaioshin, invece questa volta si tratta di un Saiyan particolare, dalla capigliatura molto corta.

L'autore del manga di Dragon Ball Super ha postato l'illustrazione sul proprio profilo Twitter ufficiale: il Saiyan inedito e senza nome è fondamentalmente un personaggio spoglio e privo di dettagli, con una capigliatura molto corta e ai limiti del rasato - molto somigliante a Lupin III, se ci pensate.

Lo sketch è accompagnato da un commento da parte del discepolo di Akira Toriyama:

"Ho trovato questo Saiyan mentre visionavo la mia cartella di immagini. Non ho idea di quanto o perché l'ho disegnato, sembra una figurina spoglia"

Toyotaro deve aver quindi abbozzato, in passato il disegno per poi scartarlo, o semplicemente per diletto, dimenticandosi egli stesso di averlo mai realizzato. Un Saiyan con un taglio di capelli così non si è mai visto: vi piacerebbe o preferite le capigliature più lunghe e pittoresche in pieno stile Toriyama?

Intanto il manga di Dragon Ball Super si appresta a pubblicare, nel mese di giugno, il sesto volume per il mercato giapponese. In Italia Edizioni Star Comics ha recentemente pubblicato il quarto.