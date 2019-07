Dragon Ball Super: Toyotaro disegnerà quattro pagine extra per il Guidebook

Il mestiere di mangaka è estremamente faticoso. Talvolta è necessario non dormire la notte per poter terminare gli storyboard o i manoscritti definitivi in tempo per le scadenze e questi compiti si aggravano quando si raggiunge una certa popolarità, aggiungendo contenuti extra per i volumi, come successo a Toyotaro di Dragon Ball Super.

Il mangaka ha da poco confermato che non sarà presente al festival di Jump Victory Carnival di quest'anno. Tuttavia, per compensare, ha rivelato sul suo account Twitter che si dedicherà a disegnare alcuni contenuti extra su Dragon Ball Super. Nello specifico, Toyotaro ha confermato che inserirà quattro pagine bonus all'interno del guide book di Dragon Ball Super, così come fece nel tankobon numero 8 del manga quando inserì le storie speciali che vedevano Goten e Trunks affrontare i Mini Cell o come hanno fatto Pilaf e gli altri a diventare piccoli nella timeline di Trunks del futuro.

Dragon Ball Super per ora è nell'arco di Moro lo stregone, storia completamente inedita e attualmente presente solo nel manga dove Goku e Vegeta stanno affrontando una delle minacce più gravi per l'universo. Non si sa ancora se la possibile futura serie animata di Dragon Ball Super ripartirà da questo arco narrativo oppure se aggiungerà elementi completamente nuovi nell'universo canonico delle sette sfere del drago.