Dragon Ball Super: Toyotaro illustra Xeno Goku, personaggio di Super Dragon Ball Heroes

Toyotaro, come molti fan sapranno, spesso e volentieri si diletta nel disegnare personaggi appartenenti al franchise creato da Akira Toriyama che non sono mai apparsi all'interno della sua opera, ovvero Dragon Ball Super. Questa volta, dunque, tocca a Xeno Goku, uno dei protagonisti di Super Dragon Ball Heroes.

In basso potete ammirare lo sketch realizzato dall'autore del manga di Dragon Ball Super, che ha infuso tutto l'estro del suo stile nel design di questo Kakaroth proveniente da una dimensione parallela e in grado di trasformarsi nell'apocrifo Super Saiyan 4, nonché membro della Pattuglia Temporale.

Abbiamo visto Xeno Goku in azione anche nell'adattamento anime di Super Dragon Ball Heroes, una serie promozionale i cui episodi - che durano poco meno di 9 minuti ciascuno - vengono rilasciati a cadenza irregolare in occasione dei tornei giapponesi dedicati al videogioco arcade di carte virtuali, prodotto come sempre dalla Bandai Namco.

Lo Xeno Goku disegnato dall'autore di Dragon Ball Super, inoltre, è ritratto in versione Super Saiyan. Negli episodi finora diffusi online di Super Dragon Ball Heroes, invece, l'abbiamo finora visto in versione normale o in forma di Super Saiyan di quarto livello.

Qual è la vostra versione preferita di Xeno Goku? State seguendo Super Dragon Ball Heroes?