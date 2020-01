Dragon Ball Super: Toyotaro introduce ai fan il membro segreto della Squadra Ginew

Dragon Ball Z Kakarot sta avendo il merito di espandere ulteriormente l'universo di Dragon Ball creato anni or sono da Akira Toriyama. I dettagli del gioco sono tanti e si concentrano per lo più su personaggi minori che non sono mai apparsi nella saga principale o che sono spariti da un certo momento in poi.

Tra questi c'è Bonyu, ex membro della squadra Ginew, che ha fatto la sua comparsa proprio in Dragon Ball Z Kakarot. Della stessa razza di Jeeth, Bonyu è stata da poco illustrata in bianco e nero dall'attuale disegnatore di Dragon Ball Super, il mangaka Toyotaro.

Come potete vedere in calce, Bonyu è una ragazza piuttosto in carne, con la pelle rossastra che non risalta nel disegno in bianco e nero, mentre utilizza la stessa armatura dell'armata di Freezer che indossavano gli altri membri della sua ex squadra. Nell'illustrazione di Toyotaro si mostra in una posa da combattimento mentre evoca una sfera energetica.

Bonyu è un personaggio mai apparso né nella serie principale né nel recente Dragon Ball Super. È naturalmente una guerriera piuttosto forte, essendo riuscita ad entrare in uno dei corpi d'élite dell'armata di Freezer; tuttavia era abbastanza insofferente verso le pose e coreografie della squadra Ginew, abbandonandola per questo.

Pensate che un giorno Bonyu possa apparire in Dragon Ball Super oppure sarà relegato al ruolo di personaggio extra di Dragon Ball Z Kakarot? Il videogioco ha anche dato informazioni su Lunch e su Chichi.