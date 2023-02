Dragon Ball Super: Toyotaro ha in mente dei cambiamenti per il personaggio di Ub?

Sono passati molti anni da quando Son Goku ha salutato definitivamente i lettori nell’ultimo capitolo di Dragon Ball chiudendo definitivamente la serie Z. Dieci anni dopo la sconfitta di Majin Bu, Goku ha scelto come suo studente la reincarnazione dell’antagonista, il piccolo Ub, al quale lo stesso Toyotaro ha dedicato un’illustrazione tempo fa.

Nel febbraio del 2018 l’autore ha infatti condiviso con i fan una simpatica illustrazione di Ub, ancora bambino, al fianco di un Re Chappa, o King Pasha secondo il doppiaggio proposto in Italia, invecchiato. In una simpatica scenetta, il combattente, introdotto per la prima volta nel corso del 22° Torneo Tenkaichi, invitava il ragazzo ad allenarsi duramente per prendere parte alla prossima edizione della competizione.

Un invito, che al momento della pubblicazione di quell’illustrazione non aveva sortito alcun effetto, ma che ora, ad anni di distanza, e dopo l’evoluzione della serie di Dragon Ball Super, e l’inevitabile avvicinarsi al finale ideato da Toriyama. Appare quindi molto più probabile che, almeno fino all’età dei 10 anni come ipotizzato dallo stesso Toyotaro, Ub venga addestrato nelle arti marziali da Chappa, per poi passare sotto l’ala di Goku.

Dopotutto, vista anche la libertà autoriale ormai concessa a Toyotaro, il mangaka potrebbe seriamente considerare la possibilità di riscrivere, o approfondire, il personaggio di Ub, facendogli giocare un ruolo decisivo anche in Super o nel futuro della serie. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe una mini saga dedicata a Ub? Ditecelo nei commenti.