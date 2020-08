Dragon Ball Super: Toyotaro omaggia Bardak Oozaru in un'illustrazione originale

Durante i primi numeri di Dragon Ball un'idea tanto apprezzata dai fan era la trasformazione dei saiyan in primate, più precisamente in una gigantesca scimmia dal potenziale decuplicato. Lo stesso Vegeta ne approfittò contro Goku durante il loro primo duello, tuttavia questa possibilità andò ben presto a mettersi da parte.

Solo con Dragon Ball GT venne ripescata la mitica trasformazione dei saiyan per permettere a Goku di raggiungere il quarto stadio, seppur il Super Saiyan 4 non sia mai stato ufficialmente canonizzato. Chissà, inoltre, che durante il corso di DB Super Toyotaro non decida di optare per un risvolto narrativo e richiamare in causa l'iconica coda per permettere a Goku e Vegeta di raggiungere nuove frontiere di potere.

Il sensei, infatti, non si è mai dimostrato restio alla trasformazione in Oozaru, in quanto saltuariamente le ha riproposte in particolari illustrazioni. Recentemente, in occasione di uno schizzo per il sito ufficiale, l'autore ha ripescato il suo probabile personaggio preferito per proporlo nella sua variante Grande Scimmia, ovvero Bardak, intento a combattere contro un avversario alieno.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa curiosa rappresentazione grafica, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito di particolari disegni, cosa ne pensate della Fusion tra Goku e un Oozaru immaginata nientedimeno che dallo stesso Akira Toriyama in occasione dell'uscita del capitolo 22 di Dragon Ball?