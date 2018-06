Dragon Ball Super: Toyotaro omaggia la stagione delle piogge con un disegno nostalgico

In Giappone, in questi giorni, è iniziata la stagione delle piogge. Per l'occasione Toyotaro, autore del manga di Dragon Ball Super, ha omaggiato l'avvenimento illustrando un disegno che per i fan di vecchia data risulterà davvero nostalgico.

Il disegno di Toyotaro risale alla prima parte del manga di Dragon Ball e alla fase conclusiva della prima serie anime del franchise. Per la precisione, l'autore di Dragon Ball Super ha raffigurato Goku nella sua prima apparizione da adulto, in cui lo vediamo reggere un ombrello sotto la pioggia.

Il protagonista, all'epoca, apparve con indosso un cappotto e un turbante in testa: vesti che lo resero inizialmente irriconoscibile quando si presentò ai suoi amici diversi anni dopo l'ultima volta che si erano visti, quando sconfisse il Grande Mago Piccolo e prima di recarsi presso il palazzo di Dio per un intenso allenamento.

Erano le premesse del nuovo Torneo Tenkaichi, durante il quale si sarebbe consumato il duello tra Goku e Piccolo durante la finale della competizione, che venne poi vinta finalmente dal nostro eroe per la prima volta nella sua vita.

Vi è piaciuto l'omaggio di Toyotaro alla stagione delle piogge? Intanto il manga di Dragon Ball Super prosegue la sua serializzazione in Giappone, con il settimo volume in arrivo a settembre.