Dragon Ball Super: Toyotaro parla del futuro di Broly nel manga

Dragon Ball Super: Broly è diventato in fretta uno dei film di Dragon Ball più di successo del franchise. La nuova versione dei personaggi di Broly e Gogeta apparsi ora canonicamente nell'universo del drago è piaciuta molto a critica e fan. Nel manga Dragon Ball Super però, il personaggio di Broly ancora deve apparire.

Ovviamente, la decisione spetta a Toyotaro, disegnatore e autore, con la consulenza di Toriyama, del manga di Dragon Ball Super. Grazie a un'intervista tradotta da Kanzenshuu, il successore di Toriyama ha annunciato ufficialmente le sue intenzioni sul personaggio di Broly: "Questo film è un'estensione di Dragon Ball Super, quindi credo che arriverà un giorno in cui lo disegnerò. Ringrazio che la pellicola sia uscita mia del fumetto. Ci sono un sacco di scene di scontri all'interno, ma se le avessi realizzate io per primo, non sarei stato in grado di disegnarle con così tanto dettaglio. Quando arriverà il momento, mi piacerebbe usare il film come riferimento per renderlo figo a modo mio".

Per ora, in Dragon Ball Super Broly ha ottenuto solo una pagina di apparizione, visto che il manga è transitato dalla saga del Torneo del Potere a quella del Prigioniero della Pattuglia Galattica senza interruzioni nel mezzo. Broly è stato menzionato brevemente in una pagina, rendendolo quindi già un personaggio effettivo e canonico del manga. Che Toyotaro stia pensando di dedicare il prossimo arco narrativo al super saiyan leggendario?