Dragon Ball Super: Toyotaro parla del suo rapporto con Akira Toriyama

Toyotaro è l'attuale discepolo di Akira Toriyama. Mentre il suo sensei supervisiona il design e la trama dell'intero franchise, il giovane mangaka si occupa di illustrare la versione cartacea di Dragon Ball Super. Tuttavia, nel corso di una recente intervista. Toyotaro ha parlato dell'eredità del leggendario creatore di Dragon Ball.

L'autore ha tenuto l'intervista in occasione dell'uscita di Dragon Ball Super: Broly. La sua chiacchierata, riportata da Comicbook.com, è stata anche incentrata sulla possibilità di sostituire il sensei Toriyama - quando il creatore del franchise deciderà di andare in pensione - nella direzione creativa della serie.

"Io sono un fan davvero ordinario. Non avrei mai pensato che un fan come me, un giorno, avrebbe disegnato un'opera del sensei Toriyama... è incredibile. Non sono del tutto sicuro che il mio stile riesca a emulare il tratto del maestro, poi mi struggo per comporre la storia. Insomma, sono costantemente in 'work in progress'. Cerco di non pensare oggettivamente il più possibile, perché altrimenti la pressione mi ucciderebbe.

Ci sono tanti anime lì fuori. Ho sempre voluto disegnare personaggi come quelli di Dragon Ball. Quando ero piccolo realizzavo storie in cui Jaotzi e Bardak erano protagonisti. Mi piaceva tanto fantasticarci su".

Ricordiamo che Edizioni Star Comics ha recentemente pubblicato il sesto volume del manga di Dragon Ball Super.