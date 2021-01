Dragon Ball Super: Toyotaro parla del processo creativo dietro il personaggio di Granolah

Il debutto della nuova saga di Dragon Ball Super ha introdotto da subito il personaggio che probabilmente si rivelerà il nuovo antagonista, il ceruleano sopravvissuto alla distruzione seminata dai Saiyan e da Lord Freezer, che risponde al nome di Granolah, caratterizzato da una profonda cura nel design e nei dettagli, come confermato da Toyotaro.

In una recente intervista infatti, l'artista ha voluto approfondire alcuni aspetti relativi al nuovo arco narrativo, riferendosi anche ai legami di Granolah: "Ovviamente, voglio che voi manteniate l'attenzione su Granolah stesso, ma anche al gruppo di fratelli conosciuti come Heeters. Inoltre c'è una connessione con qualcuno che vi sorprenderà molto quando sarà svelata, quindi date attenzione anche a loro!", il mangaka ha poi continuato soffermandosi sull'elaborazione del design originale di Granolah.

"È l'ultimo sopravvissuto dei Cerulani, per questo l'ho immaginato con un cacciatore di taglie solitario. Nonostante sia umanoide, ho enfatizzato le differenze fisiche che ha rispetto ai terrestri. I suoi abiti sono vestiti tradizionali della sua razza, quindi ho cercato anche di dargli uno stile rétro. Con quel particolare monocolo, è complicato ottenere la resa migliore, quindi comincio disegnando entrambi gli occhi, aggiungendo poi l'occhiale. E quando sta guardando in una determinata direzione il suo occhio non è visibile, e quindi non si può comprendere la sua espressione, per questo devo stare attento alla gestione della giusta prospettiva per mostrare le sue emozioni."

Cosa ne pensate di questi dettagli su Granolah? Vi aspettate un nemico diverso dal solito? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordiamo inoltre che è stato rivelato un nuovo pericoloso avversario, e vi lasciamo scoprire perché Bardack potrebbe avere un ruolo importante nella saga.