Dragon Ball Super: Toyotaro preferisce Goku o Vegeta? La risposta

Ormai, con l'inizio del manga di Dragon Ball Super, Akira Toriyama ha abdicato al ruolo di disegnatore. L'autore di Dragon Ball che pubblicò la serie su Weekly Shonen Jump è troppo in là con gli anni per mettersi a disegnare, specie per lunghi periodi. Per questo come suo successore è stato scelto il mangaka Toyotaro.

È lui che adesso ha le redini di Dragon Ball Super e si presenta alle interviste, pubblicizzando il suo manga e anche dando dettagli su eventi presenti, passati e futuri. Dopo aver rivelato il livello di potenza di Granolah e Gas, il mangaka si è concentrato anche su una domanda su Goku e Vegeta.

Durante l'intervista, gli è stato chiesto chi preferisse tra Goku e Vegeta. "Complessivamente, mi piace di più Goku. Come artista, dipende dalla scena, certi personaggi possono essere più facili da disegnare o hanno archi interessanti. Nel volume 17 mi è piaciuto più Vegeta. Mi è piaciuto svelare il suo Ultra Ego. Nel volume 19 invece è Goku. Forse mi piace chiunque si attivo nella storia del momento."

Di conseguenza, Toyotaro fa un po' oscillare le preferenze tra l'uno e l'altro anche se all'inizio ha confermato che in generale preferisce di più il protagonista storico di Dragon Ball.