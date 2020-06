Dragon Ball Super: Toyotaro re immagina un personaggio quasi sconosciuto della saga

La storia di Goku, Vegeta e gli altri è ormai entrata nel vivo dell'azione, come potete leggere nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super: mentre rimaniamo in attesa di scoprire come continueranno le avvincenti vicende della storia, vi segnaliamo questo disegno di Toyotaro.

L'occasione è la rubrica "Toyotaro Drew It!!", nella quale il celebre artista si cimenta nel ridisegnare i personaggi del manga nato da un'idea di Akira Toriyama. Per la trentunesima edizione, l'autore di Dragon Ball Super ha scelto come soggetto la sirenetta che ha fatto la sua comparsa in una pagina dell'opera che per prima ci ha fatto conoscere Goku e la storia delle Sfere del Drago. Trovate l'immagine in calce alla notizia, ecco il commento di Toyotaro: "Il mio editore mi ha consigliato di disegnare una sirena, visto che ora vanno di moda, ma una volta che l'ho reinterpretata con il mio stile non assomiglia molto all'originale. Chiamiamolo schizzo, vi chiedo scusa".

Per chi non ricordasse l'origine della sirena, è un personaggio apparso nel capitolo 25 del manga, portata da Goku di fronte al suo maestro il Genio della Tartaruga a causa di un malinteso. Nei giorni scorsi vi abbiamo presentato un altro disegno dedicato alla saga, questa volta un fan della serie ha deciso di re immaginare il villain di Dragon Ball Super, mostrandoci un Molo dal design completamente diverso.