Dragon Ball Super: Toyotaro realizza uno sketch di Tapion, l'eroe del Pianeta Conuts

Toyotaro, il giovane mangaka autore di Dragon Ball Super, ha realizzato un nuovo e spettacolare sketch dedicato ad alcuni dei personaggi appartenenti alle serie classiche del franchise. Questa volta è toccato a Tapion, l'eroe del Pianeta Conuts protagonista dell'omonimo OVA, l'ultimo della serie di Dragon Ball Z.

L'illustrazione rientra in un progetto che prevede la pubblicazione mensile, da parte dell'autore del manga di Dragon Ball Super, di uno sketch che ritragga personaggi mai apparsi nella sua serie, una pianificazione che include sia personaggi apparsi nella continuity canonica dell'immaginario di Toriyama sia quelli non canonici.

E infatti, nei mesi scorsi, Toyotaro ha pubblicato gli sketch di Lunch, Chapa e Ub, Tamburino e l'Uomo Lupo. Stavolta tocca a Tapion, personaggio piuttosto caro ai fan per la sua profonda caratterizzazione e per il film di cui è protagonista: L'Eroe del Pianeta Conuts, ultimo OVA della serie di Dragon Ball Z, rientra a nostro parere tra i 5 migliori film in assoluto del franchise.

Non è la prima volta, in ogni caso, che l'allievo di Akira Toriyama disegna personaggi non canonici: proprio di recente, infatti, il mangaka ha realizzato un bel disegno di Goku Jr, direttamente da Dragon Ball GT.

Vi piace il disegno di Tapion? Ve lo lasciamo in calce.