Dragon Ball Super, Toyotaro ci regala un'illustazione con Goku in tutte le forme

Sulle pagine dei social network appare una nuova illustrazione che Toyotaro, l'autore dietro al manga di Dragon Ball Super, ha dedicato al protagonista della sua opera: Goku. Il guerriero saiyan ci viene mostrato in tutte le sue trasformazioni.

Dragon Ball Super è entrato nel vivo, sopratutto per quanto riguarda la sua versione cartacea. Il manga disegnato e scritto in collaborazione con Akira Toriyama da Toyotaro ha infatti da poco inaugurato il suo nuovo arco narrativo, il primo non trasposto dalla versione animata.

E proprio l'autore ha pubblicato sui social network un'illustrazione (riportata per noi dall'utente di Twitter @DBZcom, e che potete visionare in calce alla presente notizia), in cui ha deciso di raffigurare quello che è il protagonista della sua opera, Goku, in tutte le versioni viste fino ad ora.

Come potete vedere si passa dalla forma naturale, alla trasformazione in Super Saiyan (dal primo al terzo livello), passando poi per il Super Saiyan God e il Super Saiyan God Super Saiyan. A destra infine, in una dimensione più grande rispetto alle altre sei trasformazioni, abbiamo l'Ultra Istinto, la forma che più contraddistingue questo particolare momento del manga (memorabile la sua apparizione al Torneo del Potere contro Jiren).

Che cosa ne pensate di questo lavoro che l'autore di Dragon Ball Super ha voluto condividere con gli appassionati della saga?

Ricordiamo che i giorni scorsi hanno visto un altro enorme evento per il franchise, ovvero il debutto in Giappone di Dragon Ball Super: Broly, il 14 dicembre, una pellicola che ha già sbriciolato i record di incassi e spettatori. Gli eventi del manga e del nuovo arco "Il Prigioniero della Pattuglia Galattica" si svolgono dopo quelli del lungometraggio, che Anime Factory porterà in Italia dal 28 febbraio 2019.