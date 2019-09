Dragon Ball Super: Toyotaro ha ricalcato una delle scene presenti nel film Broly

Dragon Ball Super si è fermato in versione anime lo scorso anno, ma la sua storia è proseguita nel lungometraggio distribuito a inizio anno in Italia, Dragon Ball Super: Broly. Tuttavia, la storia narrata nel film non è stata adattata nel manga che Toyotaro sta disegnando, con quest'ultimo che ha preparato la saga di Moro lo stregone.

Proprio per questo, durante gli scorsi capitoli Toyotaro ha deciso di inserire qualche easter egg che rimandasse al film qua e là, sotto forma di dialoghi o disegni. Col capitolo 52 di Dragon Ball Super pubblicato alcuni giorni fa ne è arrivato uno nuovo.

Merus e Goku si stanno allenando per permettere al saiyan di raggiungere finalmente la forma dell'Ultra Istinto in modo cosciente e stabile. La forza di Merus è alta e pertanto serve al saiyan allenarsi con lui. Durante i preparativi del combattimento, quando i lottatori si sono messi in posizione, Toyotaro ha deciso di posizionare Goku in una sorta di stile Kung-Fu che riprende una delle scene di Dragon Ball Super: Broly.

L'immagine che potete vedere in calce mette a confronto le due posizioni, una ribaltata rispetto all'altra ma per il resto assolutamente identiche. Cosa ne pensate di questa citazione all'ultimo lungometraggio di Dragon Ball Super?