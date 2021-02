Dragon Ball Super: Toyotaro sta riciclando alcuni elementi da 'AF'?

La leggenda di Dragon Ball "AF" è un fenomeno conosciuto nel web, un manga non ufficiale a cui ha partecipato in prima persona lo stesso Toyotaro. Pare che il sensei non abbia dimenticato l'opera che prima di Dragon Ball Super lo ha reso famoso in tutto il mondo, basti pensare che il maestro sta riciclando alcuni elementi caratteristici.

Il Capitolo 69 di DB Super sembra confermare l'ipotesi in cui i namecciani sono giunti in questo universo da un altro mondo, idea che in realtà il sensei aveva già sfruttato insieme a Young Jiji nel misterioso sequel non canonico di GT. Tuttavia, il maestro è andato un pochino più a fondo nel riciclo di idee poiché anche uno degli edifici di Dragon Ball Heroes, quello del Reame del Drago Malvagio, apparteneva originariamente ad "AF".

Chissà, dunque, che Toyotaro stia sfruttando le sue passate esperienze per arricchire l'immaginario di Dragon Ball Super. Magari, alcune delle idee che abbiamo visto all'interno dell'opera sono proprio frutto di un perfezionamento di alcune scelte narrative immaginate dal sensei in una delle sue precedenti esperienze. In realtà non sarebbe neanche poi così strano dato che l'autore pare aver riciclato alcune scene da Dragon Ball Z, come alcune sequenze con Metal Cooler, Freezer e Cell.

Secondo voi, invece, Toyotaro ha intenzione di unire tutte le sue opere all'interno delle nuove saghe del manga? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.