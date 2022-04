Dragon Ball Super, Toyotaro ringrazia i fan nel volume 18 del manga

Il manga di Dragon Ball Super sta proseguendo la sua pubblicazione sulla rivista V-Jump, condita da momenti di altissima tensione nella saga di Granolah il Sopravvissuto. La sceneggiatura del maestro Akira Toriyama viene coadiuvata perfettamente dai disegni del suo discepolo Toyotaro, apprezzatissimi dai fan della serie.

I volumi in formato tankobon di Dragon Ball Super sono arrivati al numero 18, pieno di illustrazioni extra per la gioia dei fan. Il volumetto contiene i capitoli dal 77 al 80 usciti precedentemente su rivista, che coprono buona parte della saga di Granolah il Sopravvissuto.

All'interno di Dragon Ball Super 18 troviamo anche un ringraziamento dell'artista Toyotaro ai fan, accompagnato da un'illustrazione in stile chibi di Vegeta Ultra Ego, Granolah e Goku Ultra Istinto. Il disegnatore della serie, come possiamo vedere nel tweet di @kamisamaexp, ha espresso la sua soddisfazione così: "Grazie a tutti voi, abbiamo raggiunto il volume 18, che è lo stesso numero di volumi che conta la serie di Dr. Slump."

Altra celebre opera del maestro Akira Toriyama, Dr. Slump racconta le folli avventure di Arale, e vanta un anime di successo andato in onda anche in Italia. Il diciottesimo volume di Dragon Ball Super ci mostra Vegeta Ultra Ego a colori per la prima volta, motivo per cui non può mancare nella collezione di un vero fan di Dragon Ball.