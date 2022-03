Dragon Ball Super: Toyotaro riporta in auge Androide 14, lo rivedremo nel film?

Nel corso della storia dei Combattenti Z nel franchise di Dragon Ball di Akira Toriyama, Goku e i suoi amici hanno combattuto contro demoni, alieni e divinità, ma il prossimo film del franchise li vedrà combattere contro nemici familiari: gli androidi creati dall'esercito del Red Ribbon.

Se Dragon Ball Super: Super Hero è stato rinviato a tempo indeterminato in seguito all'hackeraggio subito da Toei Animation, l'artista dietro Dragon Ball Super ha colto l'occasione per riportare in auge uno degli androidi meno visti del passato di Dragon Ball Z.

Androide 14 è un personaggio misterioso ed è stato introdotto nel settimo film della serie, Dragon Ball Z: Super Android 13. Nella continuità del film, la morte del Dr. Gelo ha scatenato tre nuovi androidi: il numero 13, il 14 e il 15 che concentrano la loro vendetta su Goku e gli altri combettenti.

Androide 14 era per lo più silenzioso, ma i suoi pugni si sono dimostrati molto loquaci nello scontro con Goku e Future Trunks, ma alla fine è stato tagliato a metà dal figlio di Vegeta. Il materiale robotico rimasto di quest'ultimo è stato poi assorbito da Androide 13.

Il sito ufficiale di Dragon Ball ha condiviso questo nuovo artwork di Toyotaro, che spesso coglie l'opportunità di presentare un nuovo disegno una volta al mese al di fuori dei suoi lavori legati al manga di Dragon Ball Super, che attualmente raccontano la storia di Granolah e degli Heeter.

Dragon Ball Super: Super Hero è stato rinviato a tempo indeterminato a causa dell'ultimo attacco hacker che ha colpito Toei Animation. Questo attacco ha provocato alcuni grossi ritardi ad altre serie dello studio come ONE PIECE e Dragon Quest.

Mentre una nuova data deve ancora essere rivelata, i fan continuano a speculare se il nuovo film che si concentrerà su Gohan e Piccolo riporterà alcuni volti familiari creati dal Dr. Gelo. Se un ritorno di Androide 14 nel film è poco probabile, ci sono molti fan certi che Cell farà il suo ritorno in Dragon Ball Super: Super Hero.

