Dragon Ball Super: Toyotaro rivela il suo momento preferito della saga di Granolah

Il debutto della nuova saga di Dragon Ball Super ha portato ad una progressione del tutto inaspettata. Dopo aver parlato nel dettaglio delle origini e delle motivazioni dietro la realizzazione di una saga più semplice incentrata su Trunks e sui supereroi, Toyotaro ha rivelato qual è stato il suo momento preferito dell’arco di Granolah.

La saga di Granolah, che ha portato Goku e Vegeta sul pianeta Cereal, dove si sono ritrovati contro avversari estremamente potenti, avrà sicuramente un peso non indifferente nel futuro della serie, soprattutto per il ritorno di uno storico antagonista della serie. Freezer è tornato in una nuova forma, dopo essersi allenato per molto tempo in una stanza dello spirito e del tempo la cui posizione non è ancora stata rivelata. Black Freezer è riuscito in poche, rapidissime, mosse a sconfiggere l’Heeter Gas, dimostratosi in grado di mettere in difficoltà sia Goku che Vegeta.

Toyotaro ha ammesso candidamente che il suo momento preferito della saga è stato proprio l’entrata in scena di Black Freezer nella parte finale. L’autore ha anche discusso di come il ritorno di Freezer sia stato anticipato dalle molte parole spese da diversi personaggi sull’ex imperatore galattico. Nel corso della saga si avverte la presenza di Freezer, si legge nelle parole degli Heeters, e per questo il suo ritorno in grande stile ha determinato la conclusione effettiva della vicenda, ponendo le basi per il futuro della serie.

Toyotaro ha anche ribadito, probabilmente proprio alludendo ad uno dei prossimi archi, che “tutto riporta a Freezer”. Cosa ne pensate di queste rivelazioni? Fatecelo sapere, come di consueto, lasciando un commento qui sotto. Per finire vi lasciamo alla classifica dei 10 personaggi più forti di Dragon Ball Super.