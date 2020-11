Dragon Ball Super: Toyotaro smentisce i rumor, Toriyama ha collaborato alla saga di Molo

L'attuale saga di Dragon Ball Super ha diviso in due la critica da parte del pubblico, tra chi ha apprezzato lo svolgimento dell'arco narrativo e chi, invece, non ha potuto fare a meno di criticare i forti rimandi a Dragon Ball Z. Nel complesso, infatti, numerosi avvenimenti sembrano ricalcare in toto numerose scene del passato.

Tra prestiti alla saga di Freezer, di Cell e persino al film con Metal Cooler, l'attuale arco narrativo è iniziato in grande per iniziare a deludere i fan con le decisioni prese negli ultimi capitoli dopo l'inutile offensiva di Vegeta. Eppure, per diverso tempo a questa parte i fan hanno sempre creduto che Toyotaro stesse lavorando in disparte da Akira Toriyama per la costruzione degli ultimi avvenimenti con Molo, in quanto segnale della sua autonomia dal celebre autore. Ma non è così, ed è stato Toyotaro stesso a smentire queste voci di corridoio in una recente intervista:

"Durante le nostre riunioni sulla saga, sono piacevolmente rimasto colpito dalle idee di Toriyama. Erano idee così scioccanti che potevano venire solo da Akira Toriyama stesso, il creatore originale di Dragon Ball. Dopo averle ascoltate avevo già capito che ne sarebbe venuta fuori una bella storia."

Sono state, dunque, ufficialmente smentite le voci che non vedevano il coinvolgimento di Toriyama nella saga di Molo, anzi, pare proprio che il cuore delle idee provenga proprio dal sensei stesso. Che l'eredità di Toyotaro tarderà ancora ad arrivare? E voi, invece, cosa ne pensate delle idee di questa saga, vi sono piaciute? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.