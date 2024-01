Dragon Ball Super: Toyotaro spera nel ritorno di quel Saiyan terribile e misterioso

Toyotaro, artista di Dragon Ball Super continua a dimostrarsi un fan accanito della sua stessa opera e dell’universo ideato dal maestro Toriyama col quale collabora attivamente ogni giorno. Nel corso del suo ultimo intervento, al Dragon Ball Games Battle Hour 2024, il mangaka ha rivelato anche di sperare nel ritorno di un Saiyan molto particolare.

In fondo alla pagina potete vedere alcune immagini prese direttamente dalla piccola mostra organizzata in occasione dell’evento. Nella prima sulla sinistra si nota un’illustrazione inedita dedicata a Goku Ultra Istinto, mentre sulla destra si trova una spettacolare splash page del potentissimo Makankosappo con cui Gohan Beast ha travolto e sconfitto Cell Max. In basso una sezione speciale intitolata “Toyotaro Tried to Draw” presenta solo quattro disegni in bianco e nero, tutti con annessi commenti da parte dell’artista stesso.

Da Goku bambino nel primo, fino a Cooler, passando per l’Hire-Dragon, Toyotaro si è divertito a ritrarre personaggi inediti nella sua produzione principale, Dragon Ball Super, prima di dedicarsi a Turles, fratellastro di Goku introdotto nel film Dragon Ball Z: La Grande Battaglia per il Destino del Mondo e mai inserito veramente nel canone dell’universo di Akira Toriyama. Tuttavia, Toyotaro ha comunque espresso il suo grande interesse per il personaggio, commentando: “come ha fatto a fuggire alla distruzione del pianeta Vegeta? Spero che un giorno qualcuno ci scriva una storia!”.

Questo accende le speranze di rivedere Turles anche nella serie regolare, magari in una nuova forma e con delle origini riscritte e approfondite, come avvenuto per il personaggio di Broly.