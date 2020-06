Dragon Ball Super: Toyotaro stupisce i fan nella nuova copertina di V-Jump

Il manga di Dragon Ball Super esce mensilmente con un nuovo capitolo tra le pagine di V-Jump, rivista che propone tra l'altro Boruto: Naruto Next Generations. Per il nuovo numero del magazine, tuttavia, Toyotaro ha dedicato una straordinaria copertina a colori dedicata all'ultima saga.

Mentre dal web iniziano a trapelare i primi spoiler in merito al capitolo 61 di DB Super, che preannunciano un ruolo di primo piano per il Principe dei Saiyan, le attenzioni si sono spostate per il momento sulla nuova cover a colori di V-Jump, copertina realizzata dallo stesso Toyotaro. Il sensei, infatti, ha dedicato una straordinaria illustrazione per il magazine, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

La rappresentazione grafica ritrae Goku in modalità Ultra Istinto coadiuvato da Vegeta nella lotta contro il micidiale stregone, messo alle strette dal potente duo. Che sia un indizio circa il futuro della battaglia contro Molo?

Ad ogni modo, recentemente, i fan ne hanno approfittato per discutere in merito ai primi leak del capitolo 61 che hanno proposto uno scontro particolarmente simile a quello tra Vegeta e Metal Cooler nel film dedicato di Dragon Ball Z. E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.