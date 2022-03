Dragon Ball Super: Toyotaro torna a disegnare Majin Vegeta in un'inedita illustrazione

Lo stile di Toyotaro, il disegnatore di Dragon Ball Super, è leggermente diverso da quello di Akira Toriyama, lo storico creatore del franchise. Tuttavia, nel tempo i fan hanno imparato ad affezionarsi allo stile del nuovo sensei, merito anche di alcune illustrazioni originali che di tanto in tanto condivide in rete.

Proprio come numerosi fan di Dragon Ball, anche Toyotaro è un appassionato del capolavoro di Toriyama e lui stesso ama lavorare alla saga anche quando non si sta dedicando al manga principale. Qualche volta, infatti, il managaka passa le sue giornate a ridisegnare i personaggi della serie che poi ricondivide puntualmente sui propri canali social ufficiali.

Recentemente, infatti, il sensei ha realizzato un'illustrazione originale di Majin Vegeta, quella che per molti è considerata la miglior forma del Principe dei Saiyan. La rappresentazione grafica in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è stata molto apprezzata dal momento che Toyotaro ha enfatizzato in maniera maniacale la muscolatura del noto anti-eroe, un'attenzione ai dettagli che rinvigorisce di malvagità ed epicità il corpo di Vegeta.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione originale di Toyotaro, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.