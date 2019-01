Dragon Ball Super, tra i candidati per la Eisner Hall Of Fame c'è Akira Toriyama!

Venerdì al San Diego Comic-Con International i giudici degli Eisner Awards hanno incluso tra le nomination, per la categoria Willisis Comic Awards Hall of Fame, anche due mangaka a noi noti: Akira Toriyama e Naoki Urasawa.

I due autori faranno parte di una selezione di sedici candidati, quattro dei quali verranno inseriti nella Hall of Fame. Non è finita qui, infatti professionisti creativi che lavorano nel campo dei fumetti o in industrie correlate, editori, manager e proprietari di negozi di fumetterie, bibliotecari avranno sin da ora la possibilità di votare online per quattro artisti e tale nomination sarà attiva fino al 15 marzo prossimo.

Tra gli altri candidati di quest'anno troviamo Brian Bolland, Kevin Eastman, Jose Luis Garcia-Lopez, Lynn Johnston, Jenette Kahn, Paul Levitz, Alex Niño, Lily Renée, Wilhelm Peters Phillips, Wendy e Richard Pini, P. Craig Russell, Bill Sienkiewicz, Don e Maggie Thompson. Oltre a questi ci saranno anche quattro artisti che entreranno automaticamente nella Hall of Fame: Jim Aparo, June Tarpé Mills, Dave Stevens e Morrie Turner.

Speriamo di poter vedere il nome di due importanti come quelli di Toriyama e Urasawa (noto per Yawara!, 20th Century Boys, Pluto, Monster, Master Keaton e Billy Bat) nella Eisner Hall of Fame insieme ad altri autori giapponesi di spicco, tra cui Osamu Tezuka (2002), Kazuo Koike (2004), Goseki Kojima (2004), Katsuhiro Otomo (2012) e Rumiko Takahashi (2018).