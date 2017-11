Dragon Ball Super: il trailer dell'episodio 116 anticipa pericolosi sviluppi!

Puntuale come un orologio svizzero, anche questa settimana il noto magazine nipponicoci rivela cos’accadrà nel prossimo episodio di! Riusciràa ribaltare le sorti dell'attuale scontro che lo vede protagonista?!

Attenzione possibile Spoiler

Intitolata "I segnali del risveglio! La grande esplosione dell’Ultra Istinto!”, la puntata #116 vedrà il nostro eroe utilizzare nuovamente l’Ultra Istinto per tenere testa all’apparentemente sconfinato potere di Kefla, l’abile guerriera nata dalla fusione attraverso i potara di Kale e Caulifla. Di seguito vi proponiamo dunque la più recente sinossi dell’episodio.



“Nonostante la trasformazione in Super Saiyan Blue, Goku è stato respinto da Kefla! Nel momento più critico, ecco però manifestarsi l’Ultra Istinto! Goku riesce a capovolgere le sorti dello scontro grazie all’Ultra Istinto! Dopodiché Jiren, il guerriero più forte e che ha già sconfitto Goku durante l’incontro precedente, mostra un rinnovato interesse verso il power-up di Goku!"

Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo promo rilasciato stamani da Toei Animation anticipa infatti che il Saiyan del Settimo Universo riuscirà infine a evitare tutti i colpi dell’avversaria, e che addirittura metterà a segno un paio di attacchi in grado di tramortirla! Nel frattempo Jiren, che ha trascorso gli ultimi episodi in un profondo stato di meditazione, riaprirà gli occhi e si preparerà al secondo round col Saiyan.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sull'episodio, vi lasciamo con la prima immagine del suddetto episodio, diffusa ancora una volta dall'inesauribile fonte di spoiler YonkouProduction.