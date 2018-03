Dragon Ball Super: un trailer esteso del film verrà trasmesso dopo l'episodio 131!

Domenica 25 marzo segnerà l'ultimo appuntamento settimanale - almeno per adesso - con, poiché Fuji TV trasmetterà in Giappone l'episodio 131 della serie televisiva. L'anime, però, tornerà il 14 dicembre 2018 con il film, di cui abbiamo già avuto un primo assaggio: tuttavia, domenica prossima potremmo avere un trailer più esteso!

A quanto pare, infatti, al termine dell'episodio 131 - al posto della consueta preview della puntata successiva, che ovviamente non ci sarà - la Toei Animation trasmetterà un video più esteso del film di Dragon Ball Super in arrivo il prossimo inverno.

Avremo, a questo punto, un trailer ben più corposo del breve teaser di circa 30 secondi rilasciato in Rete qualche giorno fa. La notizia proviene da GovetaXV, che come sempre riporta tutte le principali novità dal mondo dell'informazione giapponese: come afferma il portale nipponico animate Times, dopo aver commentato ciò che accade nel trailer di Dragon Ball Super Movie, dunque...

"[...] In più, al termine dell'episodio finale della serie TV animata, la Ending conterrà un footage speciale estrapolato dal film. Non vediamo l'ora di scoprire che tipo di footage sarà!"

Insomma, dopo la primissima anticipazione nel trailer di 30 secondi, che ci ha permesso di dare uno sguardo al nuovo character design di Akira Toriyama e alle animazioni fluide dello staff di produzione, oltre che al probabile nuovo villain che sarà rappresentato da un ormai noto guerriero Saiyan del passato, pare che domenica 25 marzo segnerà la fine del Torneo del Potere - di certo - ma anche l'inizio per qualcosa di nuovo.