Dragon Ball Super: un trailer rivela ufficialmente gli Heeter, ecco la versione a colori

Granolah, gli Heeter, il guerriero più forte dell'universo: per ora il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super non sembra lasciare spazio a un nemico vero e proprio, bensì a gruppetti di antagonisti forti ma che non sembrano di certo all'altezza dell'ormai potenza divina di Goku.

Eppure queste prime fasi si concentrano su questi personaggi inediti. Stiamo infatti conoscendo meglio Granolah, colui che prova un forte astio verso i saiyan e Freezer, ma abbiamo anche fatto la conoscenza degli Heeter, una famiglia appartenente a una nuova specie aliena e che sembra concentrarsi più sul potere militare ed economico piuttosto che sulla forza bruta dei singoli elevata all'ennesima potenza.

Per celebrare la nuova storia di Dragon Ball Super, V-Jump ha pubblicato un nuovo trailer che ci mostra nel dettaglio l'apparizione ufficiale a colori degli Heeter. La famiglia, come si può vedere dal fermo immagine in basso, ha la pelle di una colorazione di un ciano brillante mentre i capelli vanno da un viola scuro a un lilla. Gli abiti sono invece rossi, bianchi, blu e con dettagli gialli. Cosa ve ne pare di questo design ufficiale di questo gruppetto di Dragon Ball Super?

Intanto abbiamo approfondito la famiglia Heeter e le origini dei loro nomi, come sempre ispirati a entità reali.