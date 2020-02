Dragon Ball Super: trapelano in rete le bozze del capitolo 57

Il manga di Dragon Ball Super sta attraversando una fase molto delicata, soprattutto ora che Toyotaro sta acquisendo sempre più autonomia nella stesura del sequel del capolavoro di Toriyama. La saga di Moro, infatti, sta riservando piacevoli sorprese, e con i nostri eroi ancora alle prese con un estenuante allenamento nulla pare ancora deciso.

Per via dell'addestramento, Gohan e i guerrieri Z sono entrati in scena contro gli scagnozzi dello stregone, riuscendo a tenergli testa pur non senza qualche difficoltà. Moro, infatti, sta testando le potenzialità della Terra prima di decidere se approdare o meno sul Pianeta per assorbirne le energie.

Ad ogni modo, il sito ufficiale ha pubblicato nelle scorse ore alcune bozze del capitolo 57 di Dragon Ball Super. Anche se il sito ha sottolineato che le tavole appartengono al numero 56, in realtà, le scene evidenziate non compongono il precedente capitolo e pertanto le bozze pubblicate potrebbero far parte della prossima uscita del manga.

All'interno del 57° numero, dunque, i guerrieri z sono ancora alle prese contro i rispettivi avversari e solo Crilin, Tenshinhan e Chaozu sembrano riuscire ad avere la meglio nel combattimento. Ad ogni modo, un assaggio delle bozze del capitolo in questione potete recuperarle tramite il link allegato alla fonte. E voi, invece, cosa vi aspettate dal capitolo 57 di Dragon Ball Super? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro in calce alla notizia.