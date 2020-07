Dragon Ball Super: trapelate le prime tavole del capitolo 62

Il 20 luglio sarà pubblicato sulla piattaforma online di Shueisha, MangaPlus, il capitolo 62 di Dragon Ball Super. L'ultima uscita ha visto lo scontro tra Vegeta e Moro, il quale - in seguito all'assorbimento di Androide 73 - ha sfoggiato una nuova temibile forma.

Grazie alla condivisione dell'utente Twitter DBS Chronicles, possiamo dare un'occhiata in anteprima ad alcune tavole del capitolo 62, il cui titolo - "Situazione Disperata" - non prelude a nulla di buono per i Guerrieri Z.

Le sequenze mostrano il prosieguo del combattimento tra il Principe dei Saiyan e il Divoratore di Pianeti. Moro sembra aver ulteriormente incrementato il suo già notevole margine di vantaggio nei confronti di Vegeta, che ora si ritrova in una condizione estremamente sfavorevole.

Solamente Goku era riuscito a tenere testa al potere dello stregone, mettendolo in difficoltà nella prima fase della loro rivincita; con l'avanzare dello scontro, però, l'enorme dispendio di energie causato dall'Ultra Istinto non gli ha permesso di ottenere la vittoria, finendo battuto sotto gli implacabili colpi di Moro.

Secondo voi cosa si inventerà Toyotaro per far trionfare i nostri protagonisti, in seguito all'ennesimo potenziamento di Moro? Diteci la vostra qui sotto nella sezione commenti.

