Dragon Ball Super, la trasformazione definitiva: ecco Gogeta Ultra Ego e Ultra Istinto

Gli ultimi sviluppi di Dragon Ball Super hanno spalancato le porte a nuovi power-up per i due protagonisti, Goku e Vegeta, che li hanno introdotti nella sfera del divino. Sono stati infatti Whis e Merus ad aiutare Son a far suo l’Ultra Istinto, mentre direttamente il dio della distruzione Beerus ad aiutare il Principe dei Saiyan con l’Ultra Ego.

Le tecniche divine sono già entrate a far parte dell’immaginario collettivo di Dragon Ball e, inevitabilmente, anche il Super Saiyan God è iniziato a diventare obsoleto alla luce dei villain sempre più forti introdotti da Toyotaro e Akira Toriyama negli ultimi capitoli.

Attualmente non sappiamo quanto i nostri eroi possono ancora migliorare, tuttavia qualcuno all’interno della community è andato oltre con l’immaginazione per immaginare il guerriero finale, il più forte di tutti. L’artista Tom Graphiste ha infatti reinterpretato la celebre fusion tra Goku e Vegeta, Gogeta, in una forma del tutto inedita con l’Ultra Istinto e l’Ultra Ego contemporaneamente. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha sollevato diversi spunti di riflessione circa la fattibilità di una trasformazione analoga dal momento che le due tecniche divine sono l’uno l’opposto dell’altra.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.