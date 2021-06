Dragon Ball Super, la trasformazione perfetta di Goku: il SSJ 4 e l'Ultra Istinto insieme

Una delle mancanze più grandi di Dragon Ball Super, o meglio quella che più si fa sentire rispetto alla saga di GT, è il Super Saiyan 4 che Akira Toriyama ha voluto evitare di canonizzare nel sequel ufficiale. Ed è proprio per questo che il sensei ha introdotto il Super Saiyan God e l'Ultra Istinto.

Gli ultimi capitoli del manga hanno dimostrato che il Super Saiyan e l'Ultra Istinto possono convivere, nonostante siano l'uno l'antitesi dell'altro, e probabilmente il prossimo power-up di Goku sarà legato ad una padronanza della tecnica divina insieme al SSJ God. Ad ogni modo, nonostante l'Ultra Istinto sia una tecnica piuttosto affascinante è invero che il Super Saiyan 4 resti ancora oggi una delle migliori trasformazioni di Goku, quantomeno in termini di character design.

Proprio per questo un artista, un certo AniArtes, ha tentato di unire le caratteristiche della quarta forma del Super Saiyan con la tecnica divina, permettendo così a Goku di raggiungere la forma definitiva: il SSJ 4 Ultra Istinto. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae dunque il nostro eroe nei panni di un guerriero potentissimo e con l'iconica aura di un combattente ora perfetto.

Secondo voi, invece, quanto sarebbe potente un'eventuale forma del genere di Goku? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata a questa fan-art dedicata al Super Saiyan 5.