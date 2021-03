Dragon Ball Super: la prima trasformazione in Ultra Istinto è stato un omaggio al passato?

Nell'attuale corso della storia Goku è diventato un uomo, eppure non bisogna mai dimenticare gli albori dell'opera quando il protagonista non era altri che un bambino più forte del normale che viaggiava con Bulma alla ricerca delle sfere del drago. Ma a proposito, avete notato quella citazione alla serie originale in Dragon Ball Super?

Vi suonerà strano, tuttavia sono passati più di tre anni dalla prima apparizione dell'Ultra Istinto, quando Goku assorbì l'energia sferica a seguito dello scontro con Jiren. Ad oggi, la tecnica divina è diventato il nuovo asso nella manica del protagonista, la stessa che Goku sta ancora imparando ad utilizzare in tutte le sue varie sfumature. Tuttavia, non sono in molti ad aver notato che la scena ha omaggiato un vecchio episodio dell'anime di Dragon Ball, in particolare la puntata n° 119 quando il protagonista raggiunse Tenshinhan contro il Grande Mago Piccolo.

Come potete notare voi stessi dalla clip di comparazione allegata in calce alla notizia, le inquadrature sono esattamente le stesse e con l'identico sguardo severo. Vediamo infatti la camera accompagnare il corpo del saiyan dal basso verso l'alto fino alla torsione del volto diretto all'avversario. Che si tratti semplicemente di una coincidenza o è un omaggio alla storica puntata di Dragon Ball?

Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo cosplay di Goku Ultra Istinto.