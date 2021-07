Dragon Ball Super: la nuova trasformazione di Vegeta è un'idea riciclata?

Proprio come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri l'immaginario di Dragon Ball Super è stato nuovamente stravolto da una nuova trasformazione. I riflettori si sono finalmente focalizzati sul Principe dei Saiyan che potrà adesso mostrare ai lettori il suo grande e repentino cambiamento.

Appena 24 ore fa, tra le pagine di un noto forum dedicato a Dragon Ball, era trapelata una presunta foto leak di una tavola del nuovo capitolo in uscita a breve che mostrava la nuova trasformazione di Vegeta, poi confermata durante la giornata. Ad ogni modo, il power-up del Principe dei Saiyan, che vi riproponiamo in calce alla notizia, cela in realtà una certa somiglianza con un'idea scartata tanti anni fa da Akira Toriyama.

Qualora non lo sappiate, inizialmente il sensei aveva preparato un aspetto differente per il Super Saiyan di terzo livello caratterizzato da una capigliatura decisamente più corta seppur fortemente all'insù. Mancava l'iconico ciuffo sul volto e persino le sopracciglia, design estremamente simile proprio alla nuova trasformazione di Vegeta. In ogni caso esso è stato comunque rivisitato con un colore diverso per i capelli e per gli occhi, senza considerare la presenza di una sorta di fiamme come aura invece delle iconiche scariche elettriche.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa somiglianza, si tratta di una casualità? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.