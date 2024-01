Dragon Ball Super: la trasformazione di Vegeta in Ultra Ego in una fananimation italiana

Mentre tutto il mondo ha gli occhi puntati sulla presentazione di Dragon Ball Daima, l'animatore italiano @mochaZ7 ha creato una spettacolare fananimation che spinge verso il ritorno dell'anime di Dragon Ball Super, assente dalla scena ormai da diversi anni. Ecco come sarebbe l'anime qualora animasse l'Ultra Ego di Vegeta!

L'anime di Dragon Ball Super è arrivato alla fine, stando alle più recenti parole dell'editore Victory Uchida, ma le speranze di rivedere la serie non sono ancora finite. Akio Iyoku ha in mente piani precisi per il futuro di Dragon Ball e questi potrebbero riguardare anche il ritorno dell'anime di Super con una seconda stagione. L'arco di Moro sarebbe il perfetto ritorno dell'anime di Dragon Ball Super, ma la fananimation di @mochaZ7 è già più avanti con la storia.

Nel cortometraggio tutto italiano che trovate in alto nell'articolo osserviamo il momento preciso in cui Vegeta ottiene l'Ultra Ego. Questa scena non è presente nel manga di Toyotaro, dove vediamo solo il principe usare questo nuovo potere contro Granolah.

Il progetto italiano, di cui trovate la spiegazione all'interno del video, mostra Beerus instradare Vegeta verso la strada della distruzione, mentre Goku Ultra Istinto si allena con Whis. Quando il dio della distruzione del Settimo Universo intende farla finita con l'Hakai, Vegeta risponde a questo attacco con la nuova, epica trasformazione. Vegeta Ultra Ego sembra poi pronto a sfidare Goku Ultra Istinto per decretare il più forte. Che ci sia una seconda parte di questo lavoro?