Dragon Ball Super: le trasformazioni più belle in una fan-art ideale come wallpaper

La saga di Dragon Ball Super è stata per certi versi incredibile dal momento che ha proposto ai lettori tante nuove ed inedite trasformazioni, alcune delle quali anche decisamente originali rispetto a quanto ci aveva abituato il franchise precedentemente. A tal proposito, un'illustrazione recupera le migliori in una speciale fan-art.

In attesa dell'annuncio di Dragon Ball Super 2, che secondo qualcuno potrebbe arrivare con il nuovo capitolo del manga dopo il mese di pausa di Toyotaro, nel frattempo la community ha iniziato a ripassare gli ultimi avvenimenti in vista del prossimo arco narrativo che riporterà in auge la figura di Freezer.

Il sequel di 'Z', tra progetti cinematografici e non, ha dato vita a nuovi ed epici power-up, su tutte le nuove trasformazioni di Gohan e Piccolo. L'artista giapponese hashagu_cat ha condiviso su Twitter una bellissima illustrazione originale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, dedicata alle più potenti forme apparse in tutta la mitologia di DBS. Non manca dunque Broly Super Saiyan Leggendario, Goku Ultra Istinto e Ultra Ego, nonché i due inediti power-up sopracitati di Gohan e Piccolo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art originale, vi piace il lavoro dell'artista? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.