Dragon Ball Super, le trasformazioni più brutte

Negli anni ne abbiamo viste tantissime di trasformazioni anche in Dragon Ball Super, alcune esteticamente non proprio riuscite a essere onesti. Vediamo allora le peggiori mai apparse durante tutto il nuovo corso del manga di Akira Toriyama.

Dragon Ball vive di trasformazioni e cambi di look, ma non tutti sono rimasti nel cuore dei fan, anzi, magari ci sono per i motivi sbagliati. Però, parlando di trasformazioni, Gohan Beast è più forte di Goku Ultra Istinto?

Dragon Ball Super ha optato per diversi colori di capelli Saiyan, se così vogliamo definirli, che non sono piaciuti proprio, come per esempio il Super Saiyan Rosé che sembrava proprio un colore scelto a caso tanto per distinguere Black Goku dagli altri.

Anche Ribrianne non ha funzionato alla grande, soprattutto per l'idea un po' cringe dietro all'universo che rappresentava e al metodo di combattimento visto durante il Torneo del Potere.

Come Kale nella forma berserk di Super Saiyan leggendario, ben lontana da quanto visto per Broly.

Ma forse una delle trasformazioni peggiori di tutto Dragon Ball Super è Golden Freezer, un cambio di colore mai davvero apprezzato dai fan che sembrava molto scelto a caso tanto per dare un'idea diversa al personaggio.

Ma forse una delle trasformazioni peggiori di tutto Dragon Ball Super è Golden Freezer, un cambio di colore mai davvero apprezzato dai fan che sembrava molto scelto a caso tanto per dare un'idea diversa al personaggio.