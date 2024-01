Dragon Ball Super, tutte le trasformazioni di Freezer fino al Black spiegate

Sin dalla sua prima apparizione nell’arco ambientato sul pianeta Namek, Freezer si è distinto dal classico villain incontrato da Goku e compagni dimostrando una malvagità senza limiti, provando gioia nella distruzione di vite e pianeti. Da quel momento è tornato a svolgere importanti ruoli nella storia di Dragon Ball assumendo molte forme.

La prima incontrata dai protagonisti appare piccola, poco muscolosa e relativamente minacciosa. Eppure, quell’alieno così apparentemente innocuo non si fa problemi a rivelarsi un tiranno pronto a uccidere senza rimorso. Ricordiamo poi che nella forma base distrugge il pianeta Vegeta con un attacco. Nella seconda forma diventa più alto, con delle lunghe corna demoniache, muscoloso e di conseguenza molto più resistente e simile a suo padre Re Cold, e decisamente più rapido nei movimenti.

La terza forma, quella più criticata per scelte di design non molto apprezzate, come il lungo cranio che rimanda immediatamente agli Alien di Ridley Scott, non ha molto spazio nella serie durante il quale però si rivela un sostanziale passo in avanti in termini di potenza rispetto alla precedente. Arriviamo alla forma finale di Freezer, dove l’imperatore galattico torna alla sua altezza base, con un corpo principalmente bianco con delle parti viola sul volto, sulle gambe e sulle braccia. Si tratta della forma più conosciuta di Freezer, e diventa la forma basilare dal momento in cui la raggiunge poco prima dello scontro con Goku Super Saiyan, dove invece decide di fare affidamento sulla forma finale full power, caratterizzata da un ingrossamento dei muscoli, ed estremamente potente.

Freezer tornerà nelle battute iniziali della saga degli androidi con una forma cyborg: Mecha Freezer, con una forza paragonabile alla forma finale, ma facilmente distrutta da Trunks del futuro trasformato in Super Saiyan. Riportato in vita dai suoi sottoposti, e allenatosi duramente Freezer torna un’altra volta con la forma Golden Freezer, una versione migliorata della sua forma finale, molto più muscolosa che cambia colore della sua pelle rendendola a tutti gli effetti dorata. Nuovamente destinato all’inferno, Freezer perfezionerà il controllo su questa forma diventando ancora più potente.

Concludiamo con Black Freezer, l’ultima versione dell’imperatore galattico, introdotta sul finale dell’arco di Granolah il Sopravvissuto e che i lettori aspettano di rivedere presto nel manga. Black Freezer si è già rivelato un avversario ostico, così potente da uccidere con semplicità Gas, l’Heeter che ha creato moltissimi problemi a Goku e Vegeta.