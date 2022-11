Dragon Ball Super: quante trasformazioni possiede Gas e come si chiamano?

L'arco di Granolah il Sopravvissuto di Dragon Ball Super è cominciato presentando il vendicatore di Cereal come l'antagonista principale di quella saga. Tuttavia, il vero nemico di Goku e Vegeta si è poi rivelato essere Gas, il fratello più piccolo degli Heeters. Facciamo chiarezza sulle sue trasformazioni.

Dragon Ball Super sta per tornare con una nuova saga, ma lo speciale che VJump ha dedicato a Dragon Ball Super nel numero del mese di novembre 2022 risolve alcuni dubbi sulla saga che si è conclusa nel capitolo 87.

Esattamente come ha fatto prima di lui Granolah, anche Gas è diventato il combattente più forte dell'Universo attraverso un desiderio espresso da suo fratello Elec alle Sfere del Drago del Pianeta Cereal.

Nel corso dell'intera saga, Gas si trasforma per ben quattro volte. Prima di lui, solamente Freezer si era trasformato così tante volte nel corso di un singolo combattimento. Quali sono i nomi ufficiali delle trasformazioni di Gas?

La prima trasformazione di Gas prende il nome di Enhanced/Powered by Dragon Balls State. Questa è la forma potenziata attraverso il desiderio realizzato dal drago Toronbo. La sua seconda forma si chiama Instincts Liberated State, ed è la versione in cui perde totalmente il controllo di sé. La terza forma è l'Awakened State, in cui controlla i suoi poteri. La quarta e ultima si chiama Old State/State of Old Age, in cui Gas invecchia fino a deperire completamente. Vi lasciamo ad altre informazioni sull'Ultra Istinto di Goku in Dragon Ball Super.