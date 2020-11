Dragon Ball Super: tutte le trasformazioni di Vegeta in questa fan art in computer grafica

Mentre il termine dell'arco di Molo di Dragon Ball Super potrebbe aver nuovamente portato malcontento tra i fan di Vegeta, il Principe dei Saiyan mostra tutto il suo orgoglio e la sua fierezza in questa serie d'immagini in computer grafica.

L'artista Jesse Onyna, specializzata in questo tipo di lavori, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie d'immagini che ritraggono Vegeta in stile "reale". Dalla forma base al Super Saiyan, passando per il Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue, il Principe dei Saiyan si mostra in tutto il suo potenziale combattivo. Il suo allenamento sul pianeta Yardrat in vista della battaglia con lo stregone Molo sembra aver dato i suoi frutti, anche se in maniera molto particolare.

Il lavoro dell'utente è realizzato in maniera impeccabile e mostra come vegeta apparirebbe in una trasposizione in computer grafica di Dragon Ball Super. E voi cosa ne pensate di queste immagini? Vi piacerebbe vedere una versione canonica del franchise di Akira Toriyama con questo particolare stile grafico? In attesa che questa ipotesi possa realmente concretizzarsi, ammiriamo il potenziale dell'Ultra Istinto Perfetto in questa statua da collezione di Dragon Ball Super da oltre 4000 euro. In un altro lavoro di un fan, gli sprite di Gohan e Trunks di Dragon Ball si danno battaglia.