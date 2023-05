Dragon Ball Super: il tratto di Toyotaro a confronto con quello di Toriyama

A distanza di vent'anni esatti dalla conclusione della serializzazione di Dragon Ball, nel 2015 Toyotaro è stato incaricato di portare avanti la serie ideata da Akira Toriyama. Ma come si differenzia il tratto dei due autori?

Dragon Ball Super si pone come midquel di Dragon Ball Z, ambientato negli anni di buio che intercorrono tra la fine della Saga di Majin Buu e il finale dell'opera. Toyotaro è l'erede designato del maestro Toriyama, nonché grande fan dell'opera che si è distinto per il non ufficiale Dragon Ball AF.

Nel corso di Dragon Ball Super Toyotaro ha mostrato immenso rispetto verso il sensei Toriyama, anch'esso coinvolto nel progetto, non solo riprendendo e rendendo canoniche alcune delle tematiche già affrontate, ma anche omaggiando tavole del passato.

Lo stile di Toyotaro si rifà al tratto di Toriyama, in modo da rendere qaunto più possibile simili le due opere. Ma Toyotaro è davvero abile come il leggendario mangaka? Lo stile di disegno di Toyotaro e Toriyama è stato paragonato più volte, ma in una recente illustrazione per il 30° anniversario della rivista V-Jump viene dimostrato che non poteva essere scelto allievo migliore.

Mentre i fan si godono il capitolo 93 di Dragon Ball Super, un appassionato ha messo a paragone i due autori. Nel tweet che trovare in calce all'articolo possiamo vedere due illustrazioni ben diverse, ma il cui stile artistico è assolutamente identico. Il Goku disegnato da Toyotaro per V-Jump non si discosta affatto dal Goku illustrato da Toriyama per la copertina del volume 29 di Dragon Ball, ribadendo ancora una volta quanto il tratto dei due autori sia simile, se non del tutto identico.