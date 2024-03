Dragon Ball Super: tre insegnamenti che il manga può trarre da GT

Per quanto Dragon Ball GT sia un prodotto controverso agli occhi degli spettatori, alcune soluzioni perseguite dall'anime non solo hanno contribuito ad estendere, con coerenza, l'universo creato da Toriyama, ma hanno cercato anche di rimediare ad alcune sue incongruenze innate. Un fattore da cui lo stesso manga di Super potrebbe trarre degli insegnamenti.

È chiaro che GT, in quanto anime eminentemente “collaterale”, ovvero che opera in una cornice non-canonica e perciò lontano dagli orizzonti narrativi del manga e dei precedenti adattamenti animati, si è aperto sin da subito ad una deriva profondamente delegittimante, al punto che la sua discontinuità dai racconti di Akira Toriyama non solo non è stata mai realmente digerita da una buona frazione dei lettori/spettatori storici dell'opera, ma ha dato (più volte) vita a delle incongruenze che hanno mostrato da un lato l'assenza di una visione d'insieme da parte degli autori della Toei, e dall'altro la difficoltà intrinseca a gestire i linguaggi tipici del mondo di Toriyama, in mancanza del contributo dell'autore.

Ma come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa Dragon Ball Super può imparare dal finale di GT, nonostante la continua adozione di soluzioni ridondanti e risibili, l'opera del '96 è stata in grado di giocare un ruolo importante nella codificazione – o meglio, nella modernizzazione – del mito di Dragon Ball, e nella sua legittimazione nell'immaginario collettivo mondiale. A partire proprio dall'estensione semantica a cui ha sottoposto le Sfere del Drago, alla quale Super potrebbe anche guardare al fine di innervare il racconto di riflessioni inedite.

Se ci pensiamo, nessuna serie nel panorama animato (e forse anche cartaceo) di Dragon Ball ha ragionato, come l'epilogo di GT, sugli effetti dietro l'utilizzo sistematico delle Sfere del Drago, portando a rivoluzionare un elemento, che seppur abbia rappresentato il cardine iconografico di tutto l'universo creato dal mangaka, è stato a lungo depotenziato della sua natura mitologica. Da questo punto di vista, anche una serie come Super potrebbe partire dalle riflessioni (senza precedenti) su cui l'anime extra-canonico ha concluso la sua traiettoria, per legarsi poi idealmente agli esiti di Z.

Un altro “insegnamento” che il manga di Toyotaro potrebbe trarre dalla serie del '96, è quello relativo alla capacità di GT di sondare nel profondo l'essenza più intrinseca della razza guerriera, e di elevarla a metafora del potenziale latente dei saiyan. Ciò che Super potrebbe mutuare da GT non è tanto la trasformazione in Super Saiyan 4 – ormai già ampiamente codificata in un contesto extra-canonico – ma ciò che tale forma sottende da un punto di vista metaforico. Qui l'ibridazione esibita da Goku (e poi da Vegeta) appare come una potente dichiarazione d'intenti, quasi a dire che per poter ultimare il suo strapotere combattivo, il saiyan deve prima trascendere i propri limiti biologici, fino a “regredire” ad uno stato primitivo, da cui generare i sintomi stessi della “rinascita”.

Sempre in un'ottica così apertamente simbolica potremmo iscrivere il terzo elemento a cui il manga di Super potrebbe guardare per rendere più incisivi i percorsi di alcuni suoi personaggi, soprattutto di quelli più storicamente soggetti a marginalizzazione. Come abbiamo visto nell'articolo in cui osserviamo quanto Goten è cambiato in Dragon Ball dal suo esordio, il secondogenito di Goku ha sì iniziato a prendere coscienza della sua impossibilità di farsi carico dell'eredità paterna – ruolo che spetta, invece, al fratello Gohan – ma è pur vero che Super non è stato ancora in grado di delineare un'idea chiara e precisa a cui votare il percorso del saiyan.



E proprio GT, più dei precedenti (e successivi) segmenti della saga, ha posto l'attenzione sui processi di maturazione del ragazzo e dello stesso Trunks, i quali malgrado non abbiano preso parte attiva ai combattimenti nevralgici della serie, hanno mostrato i sintomi di uno sviluppo (caratteriale, umano) a cui proprio il manga-sequel potrebbe ispirarsi per articolare i percorsi futuri di questi personaggi.

