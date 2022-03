Dragon Ball Super: triste anniversario, più di 4 anni fa andava in onda l'ultimo episodio

Anche i fan di Dragon Ball si stanno ricordando che sono passati quattro anni dall'ultima volta che l'anime televisivo è andato in onda, e sono scesi sui social media per ricordare alcuni dei momenti più importanti della serie. Più sotto potete trovare ciò che alcuni fan hanno condiviso per questo anniversario. Fateci pure sapere i vostri pensieri nei commenti più sotto, anche voi sperate in un ritorno della serie di Dragon Ball Super? Se siete in astinenza dal franchise, vi ricordiamo che potete leggere Dragon Ball Super 82 su MANGA Plus .

Ci sono state poche cose che hanno legato i fan di tutto il mondo come il finale della serie di Dragon Ball Super . Ma è passato un davvero bel po' di tempo da allora. L'episodio finale della serie anime TV di Dragon Ball Super è andato in onda in Giappone il 25 marzo 2018, e mentre il franchise si è mantenuto in vita con uscite minori, questo è un lontano eco del tipo di esperienza che i fan dell'anime hanno goduto settimana per settimana.

Four years ago today, the final episode of Dragon Ball Super premiered. pic.twitter.com/Nks4fua99j — Toei Animation (@ToeiAnimation) March 25, 2022

Need Dragon Ball Super to come back 😭



Having super around always kept me looking forward to it and it always got me hyped ESPECIALLY THAT LAST EPISODE 😭💙💙 pic.twitter.com/TU335SbB9w — 🌟Not-Kagyu🌟 (@NotKagyu) March 25, 2022

Today marks four years since the last episode of Dragon Ball Super aired, which means it's been 1,461 days since we got any new episodes! 😩



So let's take a look at what's been going on in the Dragon Ball Super world since the series ended.



(light manga spoilers below) pic.twitter.com/zfwemLhiyE — The Lookout | JJK0 Movie. GO SEE IT! (@TheLookoutRNC) March 25, 2022

Hoy se cumplen cuatro años desde que se emitió el final de Dragon Ball Super, y la reacción de la gente me sigue pareciendo increíble.



Tanta gente reunida para ver juntos el final del torneo del poder. Es que fue algo simplemente hermoso. pic.twitter.com/gmxqR4ZE9V — Alex Salvatore 🦸‍♂️ (@Alexromval) March 25, 2022

I don't think people Understand how truly hype dragon ball super was at the time. Thousands of people gathered to watch the final episode in mexico pic.twitter.com/7im2CnWE4m — Kingboat (@Kingboaat) March 26, 2022

4 years ago, the first official teaser of Dragon Ball Super: Broly was released. pic.twitter.com/nHtwRFc9mC — Dragon Ball Perfect Shots (@DBPerfectShots) March 20, 2022

4 years ago today, the last episode of #DragonBallSuper aired in Japan.



Yes, it's been 4 years since the anime has ended with no announcement of it coming back.



How y'all feeling? 👀 pic.twitter.com/y90C5f4McA — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 25, 2022

It’s 25th march is Japan.



4 years ago today, Dragon Ball Super’s Finale, Episode 131: “A Miraculous Conclusion! Farewell Goku! Until We Meet Again!” aired! pic.twitter.com/PuVwu9YQHn — Hype (@DbsHype) March 24, 2022

I can't believe it's been 4 years since Dragon Ball Super ended. I very much loved this series ❤️ pic.twitter.com/dCLCNt4XXg — SLO (@SLOplays) March 24, 2022