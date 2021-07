Dragon Ball Super: troppi errori e incongruenze nella serie di Akira Toriyama

Dragon Ball è una delle colonne portanti di anime e manga, una serie che ha ispirato migliaia di battle shonen ritenuta tra le più influenti e importanti di tutti i tempi. Quando una trasposizione è così longeva, però, possono capitare errori e incongruenze, e l'opera di Toriyama non è certo esente da tali difetti.

Oggi abbiamo deciso di elencare quelle che secondo noi sono cinque tra le più grandi incongruenze di Dragon Ball Super, la serie sequel di Dragon Ball Z, e in calce all'articolo potete dare un'occhiata al video pubblicato sul canale YouTube di Everyeye Plus dove ne discutiamo nel dettaglio. Quando si parla di controsensi del resto molti fan pensano ai livelli di potere, ma come potete vedere c'è molto di più.

Nonostante gli errori, Dragon Ball Super si è rivelato una scommessa vinta da parte di Toei Animation, che ha riacceso l'interesse della fan base facendo tornare Dragon Ball in cima a tutte le classifiche di vendita. Dragon Ball Super: Broly, in particolare, si è rivelato un successo senza precedenti per la saga, con oltre 100 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

E voi cosa ne pensate? Vi vengono in mente altri errori simili? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!