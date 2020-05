Dragon Ball Super: Trunks dal futuro e il bisogno di rivederlo protagonista

Se c'è una cosa che ha spinto i fan a storcere il naso sin dal debutto di Dragon Ball Super è stata senza ombra di dubbio l'intenzione di Toriyama e Toyotaro di mettere da parte tutti gli altri protagonisti e Saiyan, per elevare al massimo del loro potenziale Goku e Vegeta come pari.

La saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica e il combattimento che Goku e Molo stanno portando avanti è la dimostrazione di quanto tetto sopra. Basti vedere come soltanto i due Saiyan si sono allenati sul serio per avere una minima possibilità contro la nuova minaccia, mentre molti altri personaggi, pensiamo a Trunks dal Futuro sono stati messi da parte.

Proprio il figlio di Vegeta e Bulma è stato uno di quelli più penalizzati. Un personaggio che ha un grandissimo potenziale ancora inespresso, sia dal punto di vista puramente combattivo e sia dal punto di vista intellettivo, poiché figlio di Bulma. Sarebbe bello poter vedere anche le capacità più tattiche dal ragazzo. Strategie da lui ideate per affrontare le battaglie, oltre al fatto che, togliendo la saga di Black Goku in cui gli è stato dato un fugace momento di ribalta tirando fuori la modalità Super Saiyan Rage (se modalità si può chiamare), per il resto è stato completamente messo da parte. È un personaggio che può dare ancora tanto e i fan non vedono l'ora di poterlo rivedere.

A proposito, un artista ha realizzato una bellissima fan art in cui ritrae Trunks dal Futuro in modalità Ultra Istinto.

